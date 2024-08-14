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Конгрессмен США Госар: атака ВСУ на Курскую область не положит конец конфликту

Конгрессмен США Госар: атака ВСУ на Курскую область не положит конец конфликту

Атака Вооруженных сил Украины на российскую Курскую область не положит конец текущему конфликту. Соответствующее заявление сделал член Палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Пол Госар, информирует РИА Новости.

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