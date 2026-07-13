Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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В школе Западного Дегунина открылась запись в десятый психолого-педагогический класс

Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора в районе Западное Дегунино открыла набор учащихся в 10 психолого-педагогический класс в рамках городского проекта «Психолого-педагогический класс в московской школе».

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