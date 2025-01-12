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Александр Гулягин: Для нас главное – это качество выполненной работы

Александр Гулягин: Для нас главное – это качество выполненной работы

Сегодня отмечается День прокуратуры РФ. История праздника уходит корнями еще в начало XVIII века - в 1722 году император Петр I издал указ об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем Сенате.

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