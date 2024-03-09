Национальный парк "Паанаярви" Инструкция по использованию

Серию рассказов о национальном парке "Паанаярви" я хотела бы начать с основных вопросов, которые обычно нам задают читатели: что, где, когда и как? Где находится "Паанаярви" Национальный парк расположен на самом севере Карелии, на границе с Финляндией.