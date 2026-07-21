Штурмуя этот дом немцы потеряли больше солдат, чем при захвате Парижа

Эта фраза, приписываемая маршалу Василию Чуйкову, звучит как военная басня. Обычный четырёхэтажный дом, три десятка бойцов и два месяца ада — неужели это может стоить немецкой армии дороже, чем взятие целой столицы? Парадокс в том, что в этой истории нет ни грамма преувеличения.