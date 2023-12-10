Итальянцы в Казани: как дирижер из Милана устроил музыкальный диалог

Фортепианные произведения Рахманинова, инструментованные итальянцем Респиги, развлекательная музыка XVIII века, превращенная постмодернистом Берио в современный опус, и сложнейший скрипичный концерт Бартока, продемонстрировавший взаимопонимание между оркестром из Татарстана, московским солистом Даниилом Коганом и дирижером из Милана Алессандро Кадарио.
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