Итальянцы в Казани: как дирижер из Милана устроил музыкальный диалог

Фортепианные произведения Рахманинова, инструментованные итальянцем Респиги, развлекательная музыка XVIII века, превращенная постмодернистом Берио в современный опус, и сложнейший скрипичный концерт Бартока, продемонстрировавший взаимопонимание между оркестром из Татарстана, московским солистом Даниилом Коганом и дирижером из Милана Алессандро Кадарио.