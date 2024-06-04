В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с детьми

О сокращении рабочей недели для мам двух и более детей попросили депутаты.Правительство России обратилось к законодателям с просьбой внести изменения в проект федерального закона, который предусматривает введение сокращенного рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии