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В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с детьми

О сокращении рабочей недели для мам двух и более детей попросили депутаты.Правительство России обратилось к законодателям с просьбой внести изменения в проект федерального закона, который предусматривает введение сокращенного рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей.

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