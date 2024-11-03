Хрупкие отношения: Как остеопороз связан с работой кишечника

Комплексное оздоровление тела начинается с желудочно-кишечного тракта. Почему именно здоровье кишечника выступает основой оптимального функционирования органов и систем? Какова связь ЖКТ, например, с костной системой человека? В этом вопросе важную роль играют так называемые нутриенты и их всасывание в кишечнике.
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