Хрупкие отношения: Как остеопороз связан с работой кишечника

Комплексное оздоровление тела начинается с желудочно-кишечного тракта. Почему именно здоровье кишечника выступает основой оптимального функционирования органов и систем? Какова связь ЖКТ, например, с костной системой человека? В этом вопросе важную роль играют так называемые нутриенты и их всасывание в кишечнике.