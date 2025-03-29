ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области — Сальдо

В Херсонской области солнечные электростанции подверглись обстрелу Вооружёнными силами Украины. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что атака не влияет на военную обстановку и энергетический баланс, но нарушает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.