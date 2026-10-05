Сотрудники военного следственного отдела по гарнизону Петропавловск-Камчатский продолжают проверки соблюдения требований Закона РФ о воинском учете новыми гражданами.

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Петропавловск-Камчатский совместно с сотрудниками правоохранительных органов и военных комиссариатов регулярно проводятся мероприятия по выявлению лиц, вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт.
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