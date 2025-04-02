“Самое большое счастье для меня” – Хидэо Кодзима прокомментировал недавнее достижение Death StrandingНеобычный “симулятор курьера”, как его часто называют сами игроки, продолжает привлекать внимание даже спустя пять лет после выхода.
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