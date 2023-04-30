Прогноз аналитика: Зеленскому и Байдену грозит увольнение, насколько реалистичен сценарий?

Аналитик из издания Asia Times, Стефен Брайен, считает, что скоро Зеленский и Байден будут вынуждены уйти с постов, однако насколько реалистичны его прогнозы? Брайен опирается на то, что у Украины не хватает ресурсов для продолжительного контрнаступления, а Америка уже на грани своих возможностей.
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