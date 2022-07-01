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Профессор из Новосибирска арестован по подозрению в госизмене

Профессор из Новосибирска арестован по подозрению в госизмене

Доктор наук, профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер арестован по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.

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