Профессор из Новосибирска арестован по подозрению в госизмене

Доктор наук, профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер арестован по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.
Доктор наук, профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер арестован по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.
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