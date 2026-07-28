BZ: Европа горит из-за санкций против России

Евросоюз не может потушить лесные пожары из-за санкций против России. До 2024 года российский пожарный вертолет Ка-32 успешно использовался в борьбе с лесными пожарами, однако у стран-членов нет возможности купить запасные части.
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