Суды Санкт-Петербурга и Москвы никак не могут провести заседания по делу блогера Ильи Ремесло. Сначала не могли провести петербургские заседания из-за того, что подсудимый был в столичном СИЗО, а теперь московский суд не может рассмотреть апелляцию, поскольку блогера этапировали в город на Неве.
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