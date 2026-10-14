Суды Санкт-Петербурга и Москвы никак не могут провести заседания по делу блогера Ильи Ремесло. Сначала не могли провести петербургские заседания из-за того, что подсудимый был в столичном СИЗО, а теперь московский суд не может рассмотреть апелляцию, поскольку блогера этапировали в город на Неве.