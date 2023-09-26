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С начала года специалисты технадзора приняли более 40 подъездов в Лобне

С начала года в городе Лобня специалисты министерства ЖКХ приняли после ремонта 47 подъездов. В рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» были отремонтированы подъезды по следующим адресам: — ул.

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