С начала года специалисты технадзора приняли более 40 подъездов в Лобне

С начала года в городе Лобня специалисты министерства ЖКХ приняли после ремонта 47 подъездов. В рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» были отремонтированы подъезды по следующим адресам: — ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии