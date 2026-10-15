Генеральные прокуратуры восьми штатов США обвинили ChatGPT в причинении вреда детям. В обвинении в адрес технологической компании-разработчика OpenAI сказано, что нейросеть способна склонять к суициду, давать опасные советы медицинского характера и побуждать к причинению вреда другим людям.