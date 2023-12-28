В США насчитали около 50 уничтоженных катеров ВСУ у Крынок

Соцсети ВСУ потеряли за шесть недель около 50 катеров, пытаясь остаться в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщает американский журнал Forbes 27 декабря со ссылкой на данные OSINT-аналитика Эндрю Перпетуа.