На Смоленщине обнаружили останки двух красноармейцев

Поисковый отряд «Красноармеец» провел в Духовщинском районе успешную экспедицию. Так, в ходе обследования территории между деревнями Савостино и Воронцово были обнаружены останки двух бойцов Красной Армии.
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