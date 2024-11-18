США, Австралия и Япония договорились стрелять на совместных учениях боевыми патронами Вашингтон, Канберра и Токио договорились расширить серию учений и тренировок своих вооруженных сил.
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США, Австралия и Япония договорились стрелять на совместных учениях боевыми патронами Вашингтон, Канберра и Токио договорились расширить серию учений и тренировок своих вооруженных сил.
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