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JAHA: физическая активность снижает риск инсульта при аритмии

JAHA: физическая активность снижает риск инсульта при аритмии

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association (JAHA), даже минимальная физическая активность может снизить риск инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий, сообщил «Ридус».

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