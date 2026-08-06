JAHA: физическая активность снижает риск инсульта при аритмии

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association (JAHA), даже минимальная физическая активность может снизить риск инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий, сообщил «Ридус».
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