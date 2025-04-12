Банда Овечкина страдает от «похмелья» после рекорда! Лучший месяц в истории клуба позади, о празднике пора забыть

Повеселились — и хватит.Не будет преувеличением сказать, что «Вашингтон Кэпиталз» провел лучший месяц в своей жизни, поскольку погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ достигла успешного результата .