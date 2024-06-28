В Калуге на весь день перекроют дорогу на Грабцевском шоссе

В связи с ремонтом теплотрассы в Калуге 29 июня на весь день перекроют для движения участок дороги на Грабцевском шоссеВ связи с ремонтом теплотрассы в Калуге 29 июня на весь день перекроют для движения участок дороги на Грабцевском шоссе.