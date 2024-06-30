Уайт хотел бы организовать поединок между Перейрой и Анкалаевым

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и чемпионом организации в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.
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