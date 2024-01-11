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В России предложили меры борьбы с имеющими долги по налогам иноагентами

В России предложили меры борьбы с имеющими долги по налогам иноагентами

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России предложил дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у иноагента долгов по налогам и сборам, превышающих 10 тыс.

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