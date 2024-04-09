Даже прокурорские работники Узбекистана удивились зачем Россия завозит себе узбекских гастарбайтеров

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«Никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Петербурге: «Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане.

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