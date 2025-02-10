Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) поразили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области
Комментарии
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Анфиса Иванова
Вся Сумская область стоит под " штыками"...и оттуда прут колонны бронетехники на курские просторы... А мы - " обнаружили" ...и " поразили пункты" ... А откуда же тогда их армия прет и прет из сумщины...и никаким " Ахматам" их никак не поразить Где Орешники?!....
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