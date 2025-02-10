Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области

Анфиса Иванова

Вся Сумская область стоит под " штыками"...и оттуда прут колонны бронетехники на курские просторы... А мы - " обнаружили" ...и " поразили пункты" ... А откуда же тогда их армия прет и прет из сумщины...и никаким " Ахматам" их никак не поразить Где Орешники?!....