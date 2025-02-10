Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ в Сумской области

Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) поразили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Вся Сумская область стоит под &quot; штыками&quot;...и оттуда прут колонны бронетехники на курские просторы...  А мы -  &quot; обнаружили&quot; ...и &quot; поразили пункты&quot; ...  А откуда же тогда их армия прет и прет из сумщины...и никаким &quot; Ахматам&quot; их никак не поразить  Где Орешники?!....
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