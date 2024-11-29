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15 примеров исключительной привлекательности веснушек

15 примеров исключительной привлекательности веснушек

Веснушки когда-то доставляли немало хлопот и слез своим обладателям, зато теперь они в тренде. С каждым днем в обществе все больше ценится что-то необычное, какая-то изюминка, и исключительная конопатость, которая когда-то отталкивала, сейчас завораживает своей красотой.

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