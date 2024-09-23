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Мировое обозрение

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Зеленский за океаном: хвост пытается управлять собакой

Зеленский за океаном: хвост пытается управлять собакой

Состояние психического здоровья «просроченного» президента Украины давно вызывает много вопросов, а в последние дни и вовсе у него можно заметить явные признаки раздвоения сознания: С одной стороны, он и его подчинённые развили небывалую активность по проталкиванию некоего «плана победы», с которым он направился в Вашингтон, где будет его «презентовать» формально действующему президенту США Байдену, а также кандидатам на этот пост Камалле Харрис и Дональду Трампу, с другой же стороны, на встрече с Председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил о том, что намерен завершить боевые действия с Россией в ноябре 2024 года.

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