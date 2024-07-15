Найдут ли отклик мирные инициативы Виктора Орбана

Перед выборами в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией, он приложит для этого все усилия и призывает голосовать за партии, которые выступают за мир, а не за войну.
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