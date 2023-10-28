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Новое исследование дает более широкий взгляд на влияние потребления яиц

Ученые уже много лет изучают этот спорный вопрос. Некоторые обнаружили, что потребление яиц увеличивает уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина, и маркеров воспаления, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, в то время как другие подчеркивают преимущества потребления яиц благодаря их питательной ценности.

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