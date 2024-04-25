Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JP Morgan Chase по иску ВТБ (MOEX: VTBR) на $439,5 млн, которые были заморожены на счетах в JP Morgan с 2022 года.
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