Перевести пенсионные накопления в ПДС в НПФ ВТБ можно онлайн

С 18 июля клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут в режиме онлайн перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) свои ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
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