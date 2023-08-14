Zunami Protocol рекомендует пользователям воздержаться от покупок zETH или UZD

Протокол децентрализованных финансов Zunami Protocol настоятельно рекомендует пользователям воздержаться от покупок стейблкоинов Zunami Ether (zETH) или Zunami USD (UZD) после того, как он столкнулся с атакой на пулы "zStables" в Curve Finance.
Протокол децентрализованных финансов Zunami Protocol настоятельно рекомендует пользователям воздержаться от покупок стейблкоинов Zunami Ether (zETH) или Zunami USD (UZD) после того, как он столкнулся с атакой на пулы "zStables" в Curve Finance.
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