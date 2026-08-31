В Петербурге нашли букет для учителя размером с ладонь

В преддверии Дня знаний цветочные магазины Петербурга начали активно выставлять тематические букеты. Цены на композиции отличаются в несколько раз: самый скромный вариант можно найти примерно за 500 рублей, тогда как стоимость премиальных букетов приближается к 7,5 тысячи.