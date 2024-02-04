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NYT: в НАТО обговорили будущее без лидерства США в случае президентства Трампа

NYT: в НАТО обговорили будущее без лидерства США в случае президентства Трампа

REUTERS/Eduardo Munoz Перспектива того, что Дональд Трамп снова займет должность американского президента, заставила чиновников из Германии и их коллег по НАТО начать обговаривать способность организации осуществлять деятельность без лидерства Вашингтона.

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