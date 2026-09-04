🐔 Как в России усиливают контроль за безопасностью птицеводческой продукции Постановление № 550 направлено на отслеживание поголовья домашних птиц и оперативное реагирование в случае вспышек особо опасных заболеваний, таких как птичий грипп, рассказала ветеринарный врач, научный сотрудник, преподаватель-исследователь Юлия Горбачева.