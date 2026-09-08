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Тульские новости

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В Туле на День города ограничат парковку и движение транспорта на нескольких улицах

В Туле на День города ограничат парковку и движение транспорта на нескольких улицах

Работа общественного транспорта в городе будет организована без изменений. Кроме того, в Туле обустроены парковочные пространства, где жители и гости города смогут припарковать свои автомобили (общее количество парковочных мест – более 4000).

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