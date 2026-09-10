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Царьград

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Синди Кроуфорд рассказывает о модных показах с дочерью Кайей

Синди Кроуфорд рассказывает о модных показах с дочерью Кайей

Синди Кроуфорд и её дочь Кайя Гербер часто сравниваются благодаря схожести. Синди поделилась опытом участия в модных показах и совместных съёмках с Кайей, признав, что для дочери жизнь со знаменитым родителем имеет как плюсы, так и трудности.

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