Синди Кроуфорд рассказывает о модных показах с дочерью Кайей

Синди Кроуфорд и её дочь Кайя Гербер часто сравниваются благодаря схожести. Синди поделилась опытом участия в модных показах и совместных съёмках с Кайей, признав, что для дочери жизнь со знаменитым родителем имеет как плюсы, так и трудности.
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