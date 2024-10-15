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Центр Астрахани внезапно остался без горячей воды на несколько дней

Центр Астрахани внезапно остался без горячей воды на несколько дней

На ряде улиц в центре Астрахани с сегодняшнего дня отключили горячую воду. Как пояснили в ООО «Астраханские тепловые сети», связано это с производством неотложных ремонтных работ на тепловой сети по Красной Набережной, 38.

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