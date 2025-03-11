Захватывающая дух метроидвания Forgotlings с графикой ручной работы отправит игр...

Захватывающая дух метроидвания Forgotlings с графикой ручной работы отправит игроков в мир оживших потерянных вещей — новый трейлер и дата выходаРазработчики из датской студии Throughline Games, известной по приключению Forgotton Anne, при поддержке издательства Hitcents объявили дату выхода своей следующей игры — кинематографичной метроидвании Forgotlings.