Захватывающая дух метроидвания Forgotlings с графикой ручной работы отправит игр...

Захватывающая дух метроидвания Forgotlings с графикой ручной работы отправит игроков в мир оживших потерянных вещей — новый трейлер и дата выходаРазработчики из датской студии Throughline Games, известной по приключению Forgotton Anne, при поддержке издательства Hitcents объявили дату выхода своей следующей игры — кинематографичной метроидвании Forgotlings.
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