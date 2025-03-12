Фаиль Бердиев: Игорь Бабушкин не понаслышке знает, что нужно нашим бойцам

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о создании Комиссии Государственного Совета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.
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