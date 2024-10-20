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Газета «Культура»

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В Душанбе начались Дни белорусского кино

В Душанбе начались Дни белорусского кино

В столице Таджикистана стартовали дни белорусского кино. Об этом сообщает «Культуромания». На церемонии открытия присутствовали посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко, глава киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён и генеральный директор «Беларусьфильм» Юрий Алексей.

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