В Душанбе начались Дни белорусского кино

В столице Таджикистана стартовали дни белорусского кино. Об этом сообщает «Культуромания». На церемонии открытия присутствовали посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко, глава киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён и генеральный директор «Беларусьфильм» Юрий Алексей.
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