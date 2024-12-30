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Стало известно, какие страхи и мифы мешают женщине оставаться активной

Стало известно, какие страхи и мифы мешают женщине оставаться активной

Фото: culture.ru Асият Хашукоева, врач акушер-гинеколог, профессор и доктор медицинских наук, а также руководитель гинекологического отделения в Российском геронтологическом научно-клиническом центре Пироговского Университета, делится мнением о том, какие страхи и мифы могут препятствовать женщинам вести активный образ жизни.

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