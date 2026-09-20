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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: Один подозреваемый был ранен и впоследствии арестован недалеко от...

Западный берег и сектор Газа: Один подозреваемый был ранен и впоследствии арестован недалеко от Рамаллаха во время розыска боевиков, убивших израильского поселенца в районе Неве-Цуф (также известного как Халамиш) в провинции Рамалла на Западном Берегу в послеобеденные часы после открытия огня по группе купающихся людей.

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