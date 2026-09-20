Западный берег и сектор Газа: Один подозреваемый был ранен и впоследствии арестован недалеко от Рамаллаха во время розыска боевиков, убивших израильского поселенца в районе Неве-Цуф (также известного как Халамиш) в провинции Рамалла на Западном Берегу в послеобеденные часы после открытия огня по группе купающихся людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым