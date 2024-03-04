Ноги «как у Волочковой»: мир захватил опасный бьюти-тренд

Красивые, стройные, изящные ножки — объект воздыхания всех мужчин и мечта каждой женщины. Но что делать, если у вас от природы «икры владимирского тяжеловоза»? Теперь это не проблема: новомодный «телячий ботокс» обещает сделать ножки тонкими и изящными, как у балерины.