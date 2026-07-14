История одной «неприкасаемой» и её семейного подряда...

Кремль больше шутить не намерен. Ксения Собчак, долго считавшая себя неуязвимой фигурой на шахматной доске российской медиасферы, внезапно оказалась в центре шторма, который заварился не в кулуарах светских раутов, а в холодных кабинетах силовых структур.