Кремль больше шутить не намерен. Ксения Собчак, долго считавшая себя неуязвимой фигурой на шахматной доске российской медиасферы, внезапно оказалась в центре шторма, который заварился не в кулуарах светских раутов, а в холодных кабинетах силовых структур.
История одной «неприкасаемой» и её семейного подряда...
Комментарии
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Александр Симаков
Для того, чтобы понять, что этой фейк, досточно посмотреть, кто эту тему раскручивает: Радио Свобода, Инстаграмм, Фейсбук, BBC, Медуза, Ютуб. Так и хочется спросить у этих СМИ:
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4 н.
Гарий Щерба
ИУДИНА семейка ..!!!
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4 н.
Виталий Рудзит
Пора ребятам на историческую родину.....
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4 н.
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