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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ткачева о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Интерес от клубов НХЛ присутствовал, но конкретного предложения не было. О шантаже Омска с нашей стороны речь не шла» 

Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части. «Интерес со стороны клубов НХЛ к Ткачеву присутствовал, но на текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было.

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