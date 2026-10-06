Цена забвения: почему нельзя позволять предателям безнаказанно возвращаться на российскую сцену

На этой неделе в Новосибирске произошло событие, которое на первый взгляд может показаться локальным инцидентом — отмена концерта популярного шоумена.
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Мерзопакостные. НАГЛЫЕ РОЖИ. Гнать их мокрыми тряпками с русской сцены! Кроме мерзопакостных, скабрезных шуточек, развращающих молодых, ничего не могут. Вседозволенность зашкаливает.
Гнать этих лицемеров, приспособленцев из страны. Закрыть им все концертные площадки, а организаторов этих концертов привлекать к ответсвенности и сурово наказывать штрафами.
На Ревву же смотреть не возможно... Кто-то еще ходил на его "концерты"?!! Какой народ неразборчивый...