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В Госдуме выступили за отмену льгот на устриц и лобстеров

В Госдуме выступили за отмену льгот на устриц и лобстеров

Сейчас устрицы, лобстеры, омары и лангустины облагаются по ставке 10% вместо 22% Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Газете.

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